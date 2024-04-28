4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

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İtalya Serie A'da geçtiğimiz hafta şampiyonluğu garantileyen Inter, ligin 34. haftasında sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Inter, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

HAKAN'DAN 4 DAKİKADA 2 GOL

İtalyan devine galibiyeti getiren golleri milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı. 56. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Hakan, 60. dakikada da penaltıdan ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi. Milli yıldız, bu golleriyle birlikte bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti. Hakan, iki golünün ardından 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.