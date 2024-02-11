Ayvalıkgücü Belediyespor 1-4 52 Orduspor: Zirve mücadelesinde konuk takım galip geldi - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor 1-4 52 Orduspor: Zirve mücadelesinde konuk takım galip geldi

Ayvalıkgücü Belediyespor 1-4 52 Orduspor: Zirve mücadelesinde konuk takım galip geldi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor'un müsabakasında konuk takım 4-1 galip geldi. 52 Orduspor, Yusuf Mert, Sinan ve Nevzat'ın golleriyle rakibini mağlup etti. Bu galibiyetle 52 Orduspor puanını 32'ye çıkardı ve liderlik mücadelesini sürdürdü.

11.02.2024 16:15
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor ve 52 Orduspor'un müsabakasında gülen taraf konuk takım oldu: 1-4. 52 Orduspor 25'inci dakikada Yusuf Mert'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarıyı tek golle üstün tamamlayan 52 Orduspor, 77'nci dakikada Sinan'la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Sinan bu defa 83'üncü dakikada sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Ev sahibi Ayvalıkgücü, 85'inci dakikada Tugay'ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 1-3. Ancak 52 Orduspor, 90'ıncı dakikada Nevzat'la bir gol daha buldu ve rakibini 4-1 yendi. Ordu ekibi bu galibiyetin ardından puanını 32'ye çıkardı. Ayvalıkgücü de aynı puanda kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor 1-4 52 Orduspor: Zirve mücadelesinde konuk takım galip geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyespor 1-4 52 Orduspor: Zirve mücadelesinde konuk takım galip geldi - Son Dakika
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