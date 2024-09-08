6 dakika yetti! Victor Osimhen\'den tarihe geçen gol

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Augustine Eguavoen'in ekibi Nijerya, evinde Gernot Rohr'un yönetimindeki Benin'i konuk etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, tarihi bir gole imza attı.

6 DAKİKA YETTİ

Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Victor Osimhen'den geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girdi ve 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

EN GOLCÜ 3. FUTBOLCU OLDU

Osimhen bu golle Nijerya Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde 3. sıraya yükseldi. 36. milli maçında 22. golüne ulaşan Nijeryalı santrfor, bir dönem Kayserispor'da da forma giyen 21 gollü Yakubu Aiyegbeni'yi geride bıraktı. Osimhen'in listenin ikinci sırasındaki Segun Odegbami'yi yakalamasına ise sadece bir gol kaldı. Listenin zirvesinde ise Nijerya'nın efsanevi santrforu Rashidi Yekini bulunuyor. Yekini, "Süper Kartallar" formasıyla 37 kez fileleri havalandırdı.