6 dakika yetti! Victor Osimhen'den tarihe geçen gol - Son Dakika
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6 dakika yetti! Victor Osimhen'den tarihe geçen gol

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Nijerya, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu maçında Benin'i 3-0 mağlup etti. Nijerya'nın ikinci golünü müsabakaya sonradan dahil olan Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen kaydetti. Oyuna girdikten 6 dakika sonra fileleri sarsmayı başaran ve 36. milli maçında 22. kez gol sevinci yaşayan Osimhen, bu golle Nijerya Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde 3. sıraya yükseldi.

08.09.2024 09:24  Güncelleme: 11:02
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Augustine Eguavoen'in ekibi Nijerya, evinde Gernot Rohr'un yönetimindeki Benin'i konuk etti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, tarihi bir gole imza attı.

6 DAKİKA YETTİ

Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Victor Osimhen'den geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girdi ve 6 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

EN GOLCÜ 3. FUTBOLCU OLDU

Osimhen bu golle Nijerya Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde 3. sıraya yükseldi. 36. milli maçında 22. golüne ulaşan Nijeryalı santrfor, bir dönem Kayserispor'da da forma giyen 21 gollü Yakubu Aiyegbeni'yi geride bıraktı. Osimhen'in listenin ikinci sırasındaki Segun Odegbami'yi yakalamasına ise sadece bir gol kaldı. Listenin zirvesinde ise Nijerya'nın efsanevi santrforu Rashidi Yekini bulunuyor. Yekini, "Süper Kartallar" formasıyla 37 kez fileleri havalandırdı.

6 dakika yetti! Victor Osimhen\'den tarihe geçen gol

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Son Dakika Spor 6 dakika yetti! Victor Osimhen'den tarihe geçen gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: immobilenin olduğu yerde esamesi okunmaz bile adını dahi yeni duyduk 49 113 Yanıtla
  • ferhat eser: italyada tutunamadı diye bunu yollamışlar 12 milyon euroyu cebe atıp gidecek sezon sonu 36 61 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Amma da şişirdiniz günlerdir.. Bekleneni veremezse ne yapacaksınız acaba bu defa da anında gömersiniz. 48 39 Yanıtla
  • ferhat eser: afrika kupasında gol atmayan adamı dövüyolar zaten çokta şey değil yani :)) 31 55 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: İşte Bejeke ile Fenevbahçe Dünya Star'ı görsün Victor Osimhen Cimbomda 27 42 Yanıtla
  • Hüseyin Kamuran Ekmekçi: Acaip iyi adam ya sürekli tarih yazıyor:)) 23 22 Yanıtla
  • Ercan Aydın: Dünya yıldızı oyuna sonradan giriyor ve toplamda sadece milli takımda 22 gol.. peh peh 20 15 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Borsaya hiç bir etkisi olmadı şu ana kadar... 9 7 Yanıtla
  • Savaş Özcan: Dunya yildizi oyuna 70 lerde girmemeli 2 2 Yanıtla
  • fatih mazlum: N buyuk olay ama 1 1 Yanıtla
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