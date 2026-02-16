7 yaşındaki Yasmin, binicilik yarışmalarını ilk sırada tamamladı - Son Dakika
7 yaşındaki Yasmin, binicilik yarışmalarını ilk sırada tamamladı

16.02.2026 17:34
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen binicilik yarışmalarında, İstanbul Lider Koleji 1. sınıf öğrencisi Yasmin Çetin, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun Adana Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirdiği binicilik yarışmalarında, İstanbul Lider Koleji Adana Kampüsü öğrencisi Yasmin Çetin, PL2–PL3 kategorisi 40 cm parkurunda performansıyla birincilik kupasını kaldırdı.

"LİDERLİK SADECE SINIFTA DEĞİL, HAYATIN HER ALANINDA BAŞLAR"

5,5 yaşındayken antrenörü Sefa Keskin ile çalışmalara başlayan Yasmin'in, 1,5 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından bu başarıyı elde ettiği kaydedildi.

Yasmin'in başarısını değerlendiren İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, modern eğitim anlayışlarının temelinde özgüven olduğunu belirterek şunları söyledi: "Biz sadece derslerinde başarılı çocuklar değil; hayalleri olan, bu hayallerin peşinden gidecek disipline sahip liderler yetiştiriyoruz. Yasmin, 5,5 yaşından bu yana sergilediği kararlılıkla, okulumuzun 'Her çocuk bir liderdir' vizyonunun en güzel örneği oldu.

"MODELİMİZİN BİR YANSIMADIR"

Binicilik gibi yüksek odaklanma gerektiren bir branşta, 7 yaşında şampiyonluk kürsüsüne çıkmak büyük bir karakter göstergesidir. Yasmin'in bu başarısı, akademik gelişimi sporun disipliniyle harmanlayan eğitim modelimizin bir yansımasıdır. Onu ve bu tutkusunu destekleyen ailesini gönülden kutluyorum."

Kaynak: DHA

Spor

