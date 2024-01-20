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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 VNL'de İlk Sınavını Verecek - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 VNL'de İlk Sınavını Verecek

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılında Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yer alacak. Milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak. İlk hafta Antalya'da, ikinci hafta Japonya'da ve üçüncü hafta Slovenya'da mücadele edecek olan Filenin Efeleri, 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalmayı hedefliyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 VNL\'de İlk Sınavını Verecek
20.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:10
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) verecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ilk kez erkeklerde bu organizasyonda yer alacak milli takım, 3 ayaktan oluşan ligde her hafta 4 karşılaşma yapacak.

Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, 2'nci haftasında 4-9 Haziran'da Japonya'da, 3'üncü haftasında 27 Haziran-2 Temmuz'da Slovenya'da mücadele edecek.

VNL'de16 takımın mücadele edeceği 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalan takımlar adını finallere yazdıracak.

Filenin Efeleri'nin maç programı şu şekilde:

1. Hafta (Antalya)

21 Mayıs Salı: 20.00/ Türkiye-Kanada

23 Mayıs Perşembe: 20.00/ Türkiye-Hollanda

25 Mayıs Cumartesi: 17.00/ Türkiye-Fransa

26 Mayıs Pazar: 17.00/ Türkiye-ABD

2. Hafta (Japonya)

5 Haziran Çarşamba: 09.30/ Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe: 13.30/ Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi: 06.00/ Türkiye-İran

9 Haziran Pazar: 09.30/ Türkiye-Almanya

3. Hafta (Slovenya)

18 Haziran Salı: 17.30/ Bulgaristan-Türkiye

20 Haziran Perşembe: 14.00/ Türkiye-Arjantin

21 Haziran Cuma: 21.30 Türkiye-Sırbistan

23 Haziran Pazar: 17.30/ Türkiye-İtalya

Kaynak: AA
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