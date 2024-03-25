A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı öncesi yürüyüş yaptı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı öncesi yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı öncesi yürüyüş yaptı

A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı. Teknik direktör Montella ve futbolcular, stadyumu inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından takım, konaklayacakları otele geçti.

25.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:35
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Hazırlık maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, stada çıkarak kısa bir süre yürüdü.

Stattaki yürüyüş sırasında teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Ardından teknik ekip ve oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Statta yapılan yürüyüşün ardından ay-yıldızlı ekip, konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçı öncesi yürüyüş yaptı - Son Dakika

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