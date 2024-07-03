A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı yenmesi İzmir'de coşkuyla kutlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti İzmir'de coşkuyla kutlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar İzmir Gündoğdu Meydanı ve Kordon'da büyük sevinç yaşadı. Coşkulu kalabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla konvoy yaparken, milli takımın başarısını doyasıya kutladı.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - İZMİR
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