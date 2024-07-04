Spor

A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Edirne'de coşkuyla kutlandı

EDİRNE - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1'lik skorla yenen A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesi Edirne'de coşkuyla kutlandı.

Edirne'de Şehit Astsubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'na dev ekran kurdu. "Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan binlerce vatandaş, Türkiye - Avusturya maçını izledi. Çeyrek finale yükselme mücadelesinde maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Edirneliler büyük sevinç yaşadı.

Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulunan vatandaşlar, çeyrek final sevincini doyasıya yaşadı. Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy düzenleyen vatandaşlar, hep bir ağızdan "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.