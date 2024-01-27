A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eyüpspor-Tuzlaspor maçını tribünden izledi

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eyüpspor-Tuzlaspor müsabakasını tribünden takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Eyüpspor-Tuzlaspor maçı için Eyüp Stadyumu'na geldi. İtalyan teknik adam mücadeleyi protokol tribününde karşılaşmayı izledi. - İSTANBUL
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