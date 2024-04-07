A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan\'ı yenerek Avrupa Şampiyonası\'na katılmayı hedefliyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın genç oyuncuları Edanur Çetin ile Gülcan Tügel, bu akşam deplasmanda Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşmayı istiyorlar.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 23 yaşındaki genç oyuncuları Edanur Çetin ile Gülcan Tügel ve A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımı İdari Menajeri Bora Serter, bu akşam oynanacak maçla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Hentbola ilkokul 3. sınıfta başladığını belirten Edanur, "Bu akşam da Sırbistan'ı yenerek milli takımı Avrupa Şampiyonası'na taşımak istiyoruz. Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki en genç oyuncusu olarak bu başarılı kadroda olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.
Takım olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarına herkesin inandığını ve çok çalıştıklarını dile getiren Edanur, "Asıl hedefimiz Türk hentbolunu olimpiyatlara taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Genç milli hentbolcu Gülcan: "Bu tarihi maçın kadrosunda bulunmak çok gurur verici"
Gülcan Tügel de ilkokulda hentbole başladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Hentbola Ankara'da başladım ve 5 yıldır da Yenimahelle Belediyespor'da oynuyorum. Bu akşam Sırbistan ile Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir maç yapacağız, bu tarihi maçın kadrosunda bulunmak çok gurur verici. Bunu başarmak buralara kadar gelmek bizim için çok önemliydi. Bir yere kadar yaptık gerisini de tamamlamak istiyoruz bunun da olacağına hep beraber inanıyoruz."
Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandıktan sonra da çok çalışacaklarını ve olimpiyat hedefine doğru ilerleyeceklerini de belirten Gülcan, "Türk hentbolunun olimpiyat kadrosunda yer almaktan çok mutlu oluruz, inşallah o günleri de göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Milli takım idari menajeri Bora: "Asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları"
A Milli Kadın ve Erkek Hentbol Takımı İdari Menajeri Bora Serter ise asıl hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Türk hentbolunu taşımak olduğunu, milli takımda planlamaları buna göre yaptıklarını söyledi.
Bora Serter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda son maçında bu akşam deplasmanda karşılaşacağı Sırbistan'ı yenmeleri gerektiğini belirten Bora Serter, "Daha fazla genç oyunculara fırsat vererek, kadromuzu güncellemeye çalışıyoruz." dedi.
Çalışmalar neticesinde 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinden çıkma avantajlarının oldukça yüksek olduğunu belirten Bora Serter, şunları dile getirdi:
"Bu akşam grupta son müsabakamızda Sırbistan'a konuk oluyoruz. İyi bir mücadeleyle galip gelerek tarihi bir başarı elde etmek istiyoruz. THF Başkanımız Uğur Kılıç ve yönetim kurulunun ve bütün hentbol ekibinin yoğun emekleri var. Asıl hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Türk hentbolunu taşımaktır. Bunun için de yurt içinde ve dünyanın her tarafında hentbol oynayan sporcularımızı takip ediyoruz."
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