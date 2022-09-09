Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması

A Milli Kadın Voleybol Takımı smaçörü Meliha İsmailoğlu, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarının "tüm hızıyla" devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada Dünya Şampiyonası ve öncesindeki hazırlık sürecini değerlendiren milli voleybolcu, "Yoğun bir kamp sürecindeyiz. Hazırlıklarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 4 yılda bir kez düzenlenen oldukça zorlu bir turnuva. Geçtiğimiz haftalarda önce Fransa ardından ABD ile ikili kamplar gerçekleştirdik. Her iki kampımızın da bizim açımızdan verimli geçtiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Özellikle dünya 1 numarası ve son olimpiyat şampiyonu ABD ile hazırlık karşılaşmaları oynamamız bizim için önemliydi." diyen Meliha İsmailoğlu, "Eksiklerimizi ve artılarımızı görme fırsatı yakaladık. Pazar günü de İtalya'ya giderek orada hazırlık turnuvasına katılacağız. Avrupa'nın önde gelen takımlarından İtalya, Sırbistan ve Polonya ile karşılaşacağız. Oynayacağımız bu karşılaşmalar, Dünya Şampiyonası öncesinde son durumumuzu görmemiz açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'nda grup aşamasına Asya temsilcisi Tayland maçı ile başlayacaklarına dikkati çeken Meliha İsmailoğlu, "Avrupa ekolüne göre biraz farklı sisteme sahip takım. Milletler Ligi'nde karşılaştığımız için yakından tanıyoruz. O karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp, ilk maçımızdan galibiyetle ayrılarak güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." yorumunda bulundu.