A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu - Son Dakika
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A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu

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A Milli Takım'ın kalecisi Doğan Alemdar'ın antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu ön çapraz bağları koptu. TFF'den yapılan açıklamada, ''A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi'' denildi.

24.06.2024 14:56  Güncelleme: 15:16
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A Milli Takım'da Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Muhammed Şengezer aday kadroya davet edildi.

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU

TFF'nin açıklamasına göre Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına Muhammed Şengezer kadroya davet edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı esnasında dizinde travma meydana gelen millî kalecimiz Doğan Alemdar'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller neticesinde, Doğan'ın sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi ve millî kalecimizin tedavisinin bir sonraki aşamasına geçmek üzere kamptan ayrılmasına karar verildi. 2024 Avrupa Şampiyonası sürecindeki kaleci yeterliliğini sağlamak adına, Medipol Başakşehir FK takımından Muhammed Şengezer, A Millî Takım kampına çağrıldı" ifadeleri yer aldı.

A Milli Takım\'da deprem! Doğan Alemdar\'ın ön çapraz bağları koptu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Orçun Kömür: Deprem ? Zorla uygulamayı sildireceksiniz ! 16 0 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: Doğan kim 11 0 Yanıtla
    Hbo Hbo: Alemdar 0 0
  • Sabri İnce: Asıl deprem Öncü olarak Gürcistan maçı ile başladı . Hissedenin uyarıları dikkate alınmadı . 7 0 Yanıtla
  • seyhan sönmez: Depremmi yok Tsunami ?? 2 0 Yanıtla
    hüseyin şen: yok deprem yok tsunuami yok bilmem yıldız futbolcu vs vs bunlar nasıl başlık bu haberleri yapan arkadaşlara allah bilir maaşda veriyorsunuz birde yılın gazeteci ödülünü verin haber başlıkları müthiş :)) 0 0
  • ben irfo: milli takimmi kaldi sanki . 1 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: zaten bi işe yaramıyordu ki? 0 0 Yanıtla

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