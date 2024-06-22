A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok

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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takım'dan maçın oynanmasına kısa bir süre kala kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kaleyi Altay Bayındır koruyacak.

22.06.2024 17:17
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayımlanacak.

MERT GÜNOK SAKATLANDI

EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı. Salim Manav'ın haberine göre Ay-yıldızlıların file bekçisi Mert Günok ayağında yaşadığı ağrı ve ödem nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

ALTAY BAYINDIR OYNAYACAK

Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım'da kaleci Mert Günok, sabah ayağında ağrı ve ödem hissettiği için Portekiz maçında kalede Altay Bayındır oynayacak.

A Milli Takım\'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok

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Son Dakika Spor A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mehmet ÇAKIRALP: yandık 21 4 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: İsabet olmuş 6 12 Yanıtla
  • Ozkan Otu: Allahhın izniyle inşallah cok. Iyı oynuyacak 7 4 Yanıtla
    kamer tekeş: Türkçe terk.. 1 1
  • adam Art: Ben daha önce ki yorumda mesaj atmıştım kaleci değişmesi lazım diye ya okudu ya da Allah yardımcımız oldu inşallah bu maçı kazanacağız 7 2 Yanıtla
    kamer tekeş: kesin mesajini okumustur.. 4 0
  • Mehmet Aydaz: Altay un olması tam isabet olmuş 2 5 Yanıtla
  • YoH null: turkiye elenir 1 6 Yanıtla
    YoH null: istediğiniz kadar kabullenmeyin knkalar geçen senede dedim elenecek elendi yine diyorum elenecek :) 0 0
  • ferhat eser: GEÇMİŞ OLSUN ŞİMDİDEN 7 0 Yanıtla
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