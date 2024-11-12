A Milli Takım'da Kadro Değişikliği - Son Dakika
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A Milli Takım'da Kadro Değişikliği

Ferdi Kadıoğlu sakatlandı, Eren Dinkçi ve Yasin Özcan kadroya alındı. Galler maçı 16 Kasım'da.

12.11.2024 15:59
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A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkçi ile Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle;

"UEFA Uluslar Ligi'ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkçi ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi."

Kaynak: DHA

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