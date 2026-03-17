A Milli Takım'dan Bilet Satışı Başladı

17.03.2026 14:43
A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı maç için öncelikli bilet satışı Kırmızı Üyelere başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadelenin bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Karşılaşmanın genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'te başlayacak.

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 5 bin lira

Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira

Batı Alt 102-125: 3 bin lira

Doğu Alt 114-117: 3 bin lira

Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira

Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: Bin 250 lira

Güney Alt: Bin 250 lira

Kuzey Üst: Bin 250 lira

Güney Üst: Bin 250 lira

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
