A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
66. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada sağ kanattan aldığı topla çizgiye kadar inen Yunus topu müsait pozisyondaki Enes'e çevirdi. Enes'in kale önündeki şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Yunus, ceza sahası içerisinde Willams'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
87. dakikada Kerem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Raul Cabanero, Alejandro Muniz Ruiz
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Zeki Çelik dk. 75), Orkun Körkçü, Hakan Çalhanoğlu (İsmail Yüksek dk. 46), Yunus Akgün, Arda Güler (Kaan Ayhan dk. 86), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Enes Ünal dk. 65)
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydın, Okay Yokuşlu, Emirhan Topçu, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Galler: Darlow, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Sheehan, James (Brooks dk. 72), Johnson (Koumas dk. 90), Wilson, Thomas (Cullen dk. 72), Harris (James dk. 46)
Yedekler: Ward, King, Mepham, Norrington-Davies, Allen, Colwill, Cabango, Dasilva
Teknik Direktör: Craig Bellamy
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı (Türkiye), Johnson, Rodon (Galler) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › A Milli Takım Galler ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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