A Milli Takım için özel video yayınlandı - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım için özel video yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki 'Milli Takımlar' hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel bir video yayımladı. Videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntüleri, futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri ve tebrik mesajları yer aldı. Kenan Yıldız'ın '3-1 kazanırız' ve Merih Demiral'ın 'Kerem gol atar' tahminleri dikkat çekti. Ayrıca, Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videoda yer aldı.

28.06.2024 00:01
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.

Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral, Kenan Yıldız, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım için özel video yayınlandı - Son Dakika

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