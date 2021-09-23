A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı

Şenol Güneş'ten sonra A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz, Fransa'ya Lille'in maçını izlemeye gitti. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı, Yusuf ise sonradan dahil oldu. Kuntz, Lille'in 2-1 kazandığı maçta 2 golün de asistini yapan Burak'ı tebrik etti.

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