A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in Reims ile oynadığı lig maçını tribünden takip etti.
Stefan Kuntz, Stade Pierre-Mauroy tribünlerinden yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'a vurgu yaptı. Alman hoca, "Lille'in, Reims'i 2-1 yendiği maçta Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, maçı 2 asistle tamamladı" paylaşımı yaptı.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı - Son Dakika Spor