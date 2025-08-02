ABB FOMGET, UEFA'da Finalde Galip Geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat'ı 3-1 yendi.

Ankara ekibi, Arnavutluk'ın Tiran kentinin ev sahipliği yaptığı 4. grup final mücadelesinde Kiryat Gat ile karşı karşıya geldi.

Futbol Evi Stadı'ndaki müsabakanın 29. ve 37. dakikalarında Armisa Kuç'un attığı gollerle 2-0 öne geçen ABB FOMGET, rakip takımdan Noa Selimhodzic'in 45. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün bir oyun ortaya koyan ABB FOMGET, Olha Ovdiychuk'un 59. dakikada attığı kafa golüyle farkı 2'ye çıkararak maçı da 3-1 kazandı.

Daha önce Ankara'da oynanması planlanan maçlar, İsrail temsilcisinin "güvenlik" gerekçesiyle itirazı üzerine UEFA tarafından Arnavutluk'a alınmıştı.

Yeni rakip Slavia Prag oldu

ABB FOMGET, 27 Ağustos'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Çekya'nın Slavia Prag takımı karşılaşacak.

İkinci ön eleme 7. grupta mücadele edecek olan başkent temsilcisi, bu maçı kazanması halinde 30 Ağustos tarihinde Valeranga-Helsinki maçının galibiyle play-off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Öte yandan bir grup Türk taraftar da müsabakayı tribünden izledi.