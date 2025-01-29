Ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, gözünü Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'e çevirdi.
Beşiktaş'ın Abdülkadir'i Cengiz'de olduğu gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe Asbaşkanı da olan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlamasını bekliyor. Abdülkadir ile sezonu kurtarmayı hedefleyen Kartal Kartal, milli futbolcunun performansına göre transferi netleştirme niyetinde.
Öte yandan yıldız futbolcunun da İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki 10 numaranın kontratı 2027 yılında sona erecek.
Abdülkadir Ömür, bu sezon Hull City formasını 21 maçta giydi. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken sadece 1 asist kaydetti. Abülkadir'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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