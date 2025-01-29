Abdülkadir Ömür, Süper Lig\'e geri dönüyor

Spor

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Ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, gözünü Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSİYOR

Beşiktaş'ın Abdülkadir'i Cengiz'de olduğu gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe Asbaşkanı da olan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlamasını bekliyor. Abdülkadir ile sezonu kurtarmayı hedefleyen Kartal Kartal, milli futbolcunun performansına göre transferi netleştirme niyetinde.

ABDÜLKADİR DE İNGİLTERE'DE MUTSUZ

Öte yandan yıldız futbolcunun da İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki 10 numaranın kontratı 2027 yılında sona erecek.

SEZON PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Hull City formasını 21 maçta giydi. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken sadece 1 asist kaydetti. Abülkadir'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.