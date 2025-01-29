Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

Geniş Video İzle

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, mutsuz olduğu gerekçesiyle Hull City'den ayrılmak isteyen Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki 10 numaraya kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Asbaşkanı olmasının yanı sıra İngiliz ekibinin de sahibi olan Acun Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlamasını bekliyor.

29.01.2025 16:30  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder'in transferinde mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, gözünü Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSİYOR

Beşiktaş'ın Abdülkadir'i Cengiz'de olduğu gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe Asbaşkanı da olan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlamasını bekliyor. Abdülkadir ile sezonu kurtarmayı hedefleyen Kartal Kartal, milli futbolcunun performansına göre transferi netleştirme niyetinde.

ABDÜLKADİR DE İNGİLTERE'DE MUTSUZ

Öte yandan yıldız futbolcunun da İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki 10 numaranın kontratı 2027 yılında sona erecek.

SEZON PERFORMANSI

Abdülkadir Ömür, bu sezon Hull City formasını 21 maçta giydi. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken sadece 1 asist kaydetti. Abülkadir'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Abdülkadir Ömür, Süper Lig\'e geri dönüyor

Abdülkadir Ömür, Hull City AFC, Acun Ilıcalı, Cengiz Ünder, Trabzonspor, Fenerbahçe, Hull City, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ankaragüçlüyüz:
    Haber içeriğini yazarken lütfen dikkat edin, sürekli yanlış yazıp hata yapıyorsunuz. Kiralık olan abdül değil eziktashjksjsjsks. 32 18 Yanıtla
    Sonic Boom 54:
    efendi ol biraz! 0 0
  • Fahir Yılmaz:
    Bunun kendine faydası yok ki Beşiktaş’a olsun 22 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    al diyince alacak, sat diyince satacak, ver diyince ve re cek! ;)))))) eziktastası pilot kulübü yapacaklar :))) 12 9 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Cengiz hüllespora, Abdül Beşiktaş'a... yine Beşiktaşı zora sokan rezil eden yönetim :) Oyuncunun golü asisti bile yok bitik durumda ne alaka Abdül :D 18 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    adam mutsuzsa biz niye talip oluyoruz yapacağınız işi severim sizin ben yönetim 9 1 Yanıtla
  • gökhan çelik:
    sakın düşünmesinler bile 9 1 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    sonra aynı salıncakta sallanıyorlar diyorlar kızıyorsunuz!!! 1 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Aman haaaaa....Sakın ha sakın.Bu adam futbolcunun f si bile değil.İyi biley olsa Hull city gibi ligin dibindekine hayrı olurdu 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.