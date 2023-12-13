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Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün tarihi başarılarının yer aldığı müzeyi gezdi. Avcı, müzeye üç kupa eklemenin onurunu yaşadıklarını ve Trabzonspor'un var olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi\'ni ziyaret etti
13.12.2023 - 17:47,
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Trabzonspor Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'nın kulübün tarihi başarılarının yer aldığı müzeyi gezdiği belirtildi.

Ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan Avcı, "Trabzonspor, 1900'lü yıllardan bugüne sayısız kupa ve başarılılar kazanmış köklü bir kulüp. Biz de müzemize üç kupa eklemenin onurunu yaşadık. Böyle tarihi zaferlerin yer aldığı müzeye katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. İyi ki Trabzonspor var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Abdullah Avcı, Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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