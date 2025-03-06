Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

Acun Ilıcalı\'dan kupadaki derbi için Galatasaray\'a sürpriz çağrı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Glasgow Rangers maçı öncesinde konuştu. Karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyleyen Ilıcalı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray derbisinin hakemi için ''Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir'' dedi.

06.03.2025 21:02
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Glasgow Rangers karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, bu müsabakanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray derbisi için de değerlendirmelerde bulundu.

"HERKES KENETLENDİ"

Glasgow Rangers maçı ile ilgili görüşlerini aktaran Acun Ilıcalı, "Maçlardan önce öngörüde bulunmuyorum. Bir maçtan önce başıma bir şeyler geldi. Avantajlı bir skor umuyorum. Takım istim üstünde. Bizi gururlandırıyorlar. Oynayan oynamayan herkes kenetlendi. Dışarıda kalanın destek vermesi kadronun gücünü artırıyor. Favoriyiz ama futbol bu. İnanıyorum. Kazanırız" dedi.

"GEÇ AÇILDIK AMA İYİ AÇILDIK"

Acun Ilıcalı ayrıca, "Kupada da ligde de iddialıyız. Biraz geç açıldık ama iyi açıldık, güzel açıldık. Son düzlüğe doğru hızlandık. Bundan sonra nasip" sözlerini sarf etti.

"İNŞALLAH GALATASARAY'DAN YABANCI HAKEM TALEBİ GELİR"

Kupada Galatasaray ile oynayacakları maçı, yabancı hakemin yönetmesini istediğini dile getiren Acun Ilıcalı, "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum. 3 kulvarda da iddialıyız" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • bedir arslan:
    adalet kim sen kim 154 16 Yanıtla
  • Ahmet1998*:
    6s blöf yaptı ama elinde patladı. Fenerbahçe zaten her maç için istiyor. Ama 6s yönetimi yine teraziden kaçacak. 17 125 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ADAM NEDEN İRİTE 91 4 Yanıtla
  • Seko:
    yine aklı fikrî GS da televole Acun 84 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    la bi.... artik o noktaya geldin ha. 70 4 Yanıtla
  • Asker Fahri:
    Anlaşılan malum avrupada da var hakemlerini ayarlamış, yüzde yüz iki gol sayılmadı. 46 5 Yanıtla
  • Asker Fahri:
    hahhaha 1-3 goals are coming 49 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    duymuşmuş ZİYAAAA 44 1 Yanıtla
  • Asker Fahri:
    by by malum by by to uefa see you next year 41 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Arabistan da olur katar da hakem yabancı ise ülkede yabancı olsun 38 5 Yanıtla
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