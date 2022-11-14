Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, hazırlık maçları yapmak için Antalya'ya geliyor

İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye'ye geliyor. Acun Ilıcalı'nın takımı Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak.

BAŞAKŞEHİR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kalacak Hull City, bu süreçte iki hazırlık maçı yapacak. İngiliz ekibi bu karşılaşmaların birini Başakşehir ile diğerini ise ismi henüz açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi ekibiyle yapacak.

11 ARALIK'TA LİG MAÇINA ÇIKACAKLAR

4 Aralık'ta İngiltere'ye dönecek Hull City, ligde 11 Aralık'ta Watford ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.