Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, hazırlık maçları yapmak için Antalya'ya geliyor - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, hazırlık maçları yapmak için Antalya'ya geliyor

14.11.2022 17:12

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Dünya Kupası arasında 27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'ya gelecek. Hull City, oynayacağı maçların birinde Başakşehir, diğerinde ise ismi henüz açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi takımıyla karşılaşacak.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Türkiye'ye geliyor. Acun Ilıcalı'nın takımı Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak.

BAŞAKŞEHİR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

27 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kalacak Hull City, bu süreçte iki hazırlık maçı yapacak. İngiliz ekibi bu karşılaşmaların birini Başakşehir ile diğerini ise ismi henüz açıklanmayan bir Şampiyonlar Ligi ekibiyle yapacak.

11 ARALIK'TA LİG MAÇINA ÇIKACAKLAR

4 Aralık'ta İngiltere'ye dönecek Hull City, ligde 11 Aralık'ta Watford ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

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Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, hazırlık maçları yapmak için Antalya'ya geliyor - Son Dakika
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