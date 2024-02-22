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- Adalar Spor Kompleksi'nin yapımı tamamlandı

İSTANBUL - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükada'da, Ak Parti İstanbul Adalar İlçesi Başkan Adayı Uğur Sina Şen ve ekibinin çalışmalarıyla Adalar'a kazandırılan 524 kişilik kapalı spor salonunun yapımı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Ak Parti İstanbul Adalar İlçesi Başkan Adayı Uğur Sina Şen ve ekibinin gayretleriyle ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Adalar'a kazandırılan kapalı spor salonunun yapımı tamamlandı. 524 seyirci kapasiteli olan salonda basketbol, voleybol, futsal, karete, kung-fu, hentbol gibi salon sporlarının, etkinliklerinin gerçekleştirileceği ve adalı gençler tarafından kullanılacak olan tesisin önümüzdeki günlerde görkemli bir şekilde açılışının yapılması planlanıyor.

"Bu tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Salonun son halini inceleyen AK Parti İstanbul Adalar İlçesi Başkan Adayı Uğur Sina Şen, "Milli emlak arazisinde işgalciler vardı. Buralar onlardan temizlendikten sonra burası basketbol, voleybol, hentbol, futsal ve fitness gibi bireysel sporların yapılacağı 524 kişilik bir tesis haline getirildi. Bu konuda öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, İl Müdürlüğümüze, Adalar Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir eksik kapatıldı. Burada gençlerimiz böyle bir tesisten yoksundu. Artık onların da böyle bir salonu var. Böyle bir tesisten yararlanacaklar. Sağlıklı bedenin, sağlıklı kafada olabilmesi için böyle bir tesise ihtiyaç vardı. Tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. Çam limanında da profesyonel maçların yapılacağı bir futbol sahasını da Ada gençliğine kazandıracağız. Yediden yetmişe böyle bir tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önemli bir tesis.Adalı vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.