Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş - Son Dakika
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Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş

15.09.2022 17:28

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin takımdan ayrılış süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü golcülerle iletişim kurulduğunu belirten Sancak, "Mario erken gitseydi; Suarez, Hulk, Cavanni ve Pato ile görüşmelerimiz oldu. Mario geç gidince gerçekleştiremedik." dedi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Adana'da bir otelde düzenlenen sohbet toplantısında Sancak, Balotelli'nin takımdan ayrılış süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DÜNYA YILDIZLARI İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Balotelli'nin ayrılış süreciyle alakalı konuşan Sancak, "Mario erken gitseydi; Suarez, Hulk, Cavanni ve Pato ile görüşmelerimiz oldu. Mario geç gidince gerçekleştiremedik. Kadromuzda iyi şu anda. Güzel oynayan takımlardan birisiyiz. Hedefimiz ilk 5. Her şey nasip. Allah nasip ederse Avrupa'ya da gideriz. Kadın voleybol ile işbirliği yaptık. Adana İdman Yurdu da Adana Demirspor olacak yakında" ifadelerini kullandı.

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"HAKEMİN HATASI YOK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Sancak, Trabzonspor maçını da değerlendirirken, "Güzel bir maçtı. Belhanda'nın pozisyonunda orta hakemin hatası yok gibi gözüküyor. Yan hakemin uyarısı ile verdi, o da keşke pozisyonu bekleseydi, vardan dönebilirdi" şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş - Son Dakika
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