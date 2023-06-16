Montella cephesi ilk defa Fenerbahçe için konuştu! Herkes o cümleye takıldı - Son Dakika
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Montella cephesi ilk defa Fenerbahçe için konuştu! Herkes o cümleye takıldı

16.06.2023 15:25

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Vincenzo Montella için yardımcısı Massimo Crivellaro açıklamada bulundu. Sezonu değerlendiren Crivellaro'nun Fenerbahçe ile ilgili ise "Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz." sözleri dikkat çekti. Bu ifadeler, Montella'nın sarı-lacivertli kulüple imzalamaya çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

Adana Demirspor'a tarihi bir sezon yaşatan teknik direktör Vincenzo Montella, sezonun bitmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Adı Fenerbahçe ile anılan İtalyan hoca için yardımcısından açıklama geldi.

"TÜRKİYE'DE BİR KULÜPTE MÜCADELE ETME İHTİMALİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İl Quotidiano'ya açıklamalarda bulunan Massimo Crivellaro, Fenerbahçe için "İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim, birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK GİBİYDİ"

Sezonu da değerlendiren Crivellaro, "Neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya Kupası arası, deprem arası ve seçim arası oldu. Geçen sezonki dokuzunculuk sonrası hedefimiz, çıtayı biraz daha yükseltmeydi. Büyüleyici bir sezon geçirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından dördüncü olduk. Bu bizim için şampiyonluğu kazanmak gibiydi." dedi.

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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Montella'yı takımın başına getiriyor Fenerbahçe, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Montella'yı takımın başına getiriyor

Vincenzo Montella, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella cephesi ilk defa Fenerbahçe için konuştu! Herkes o cümleye takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Montella cephesi ilk defa Fenerbahçe için konuştu! Herkes o cümleye takıldı - Son Dakika
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