Adana Demirspor'a tarihi bir sezon yaşatan teknik direktör Vincenzo Montella, sezonun bitmesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Adı Fenerbahçe ile anılan İtalyan hoca için yardımcısından açıklama geldi.
İl Quotidiano'ya açıklamalarda bulunan Massimo Crivellaro, Fenerbahçe için "İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim, birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek." ifadelerini kullandı.
Sezonu da değerlendiren Crivellaro, "Neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya Kupası arası, deprem arası ve seçim arası oldu. Geçen sezonki dokuzunculuk sonrası hedefimiz, çıtayı biraz daha yükseltmeydi. Büyüleyici bir sezon geçirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından dördüncü olduk. Bu bizim için şampiyonluğu kazanmak gibiydi." dedi.
Son Dakika › Spor › Montella cephesi ilk defa Fenerbahçe için konuştu! Herkes o cümleye takıldı - Son Dakika