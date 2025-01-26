Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Adasokağı, deplasmanda Görele Belediyespor'u 27-22 mağlup etti.
Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip, 16-11 önde bitirdi.
Müsabakanın ikinci yarısında da deplasman ekibi üstünlüğünü korudu ve salondan 27-22 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Adasokağı, Görele'yi Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?