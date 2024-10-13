Adnan Polat: Florya İhalesi Kasım'da - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adnan Polat: Florya İhalesi Kasım'da

Galatasaray Eski Başkanı Polat, Florya arazisi ihalesinin duyurusunu kasım başında yapacaklarını açıkladı.

13.10.2024 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Adnan Polat: "Florya arazisi için kasım ayının başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz"

Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat:

"Florya, Galatasaray'ın kurtuluş projesi"

İSTANBUL - Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, Florya arazisi için yapılan ihalenin duyurusunu kasım ayının başında yapmak istediklerini söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sürüyor. Toplantıda Florya arazisiyle ilgili konuşan Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, "Beni komisyon başkanı ve arkadaşlarımı seçtikleri için Galatasaray yönetim kurullarına güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, bugüne kadar ihale dosyasını tamamlamak üzere çalıştık. İki parselin arasından geçen ince bir yol vardı, onu kaldırılıp parsellerin birleştirilmesi için kararlar çıkmış vaziyette. Buradaki niyetimiz, kasım ayının başında ilana çıkmak. Burada ihale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız. Kasım ayının başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz. 1 aylık süre vereceğiz dosya alanlara. Bu süre içinde ilgili firmalar gelip tekliflerini verecek. Teklifler şöyle olacak, bir dosyanın içinde iki zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesine uygun belgelerin bize verilmesi lazım. Onlara bakacağız. Eksiklik varsa 1 hafta zaman vereceğiz. Ondan sonraki dönemde komisyonun da huzurunda bütün teklifler davet edilerek onların önünde ikinci zarflar açılacak. Burada teklifler tespit edilecek. Bunların içinde en iyi gördüklerimizden onları seçeceğiz, diğerlerine teşekkür edeceğiz. Uygun gördüklerimizden açık arttırma ile nihai rakamlarını bize vermesini isteyeceğiz. Bu işi yapabilecek kapasite bir firma mı, o çok önemli. Bize hasılat payında vereceği minimum yüzde ne, bizim asgari toplam ne olacak, vereceği avans miktarı çok önemli bir unsur. 70 milyon Dolar civarında Galatasaray'ın bir borcu var. Bunun için avans miktarı çok önemli. İnşaatın süresiyle vereceği teklif, mali yeterliliği yanında idari ve teknik yeterliği olan, geçmişi olan firmalar olması lazım. Bu firmaların marka değeri olması lazım. Bu ihaleyi alacak firma bununla ilgili konsept proje getirecektir, o projeye ortak karar verdikten sonra mimari projenin son haline gelinmesi, mühendislikle ilgili projelerin bitirilmesi, şartnamelerin hazırlanması, ruhsatının hazırlanması bana göre minimum 8 sürecek. 2025'in eylül ayında ruhsatımızı alıp buraya kazmayı çakacak duruma geliriz. Galatasaray'ın Florya'sı, özellikle yeni alınan 41 dönümlük parselle Galatasaray'ın kurtuluş projesi. Galatasaray borçlarını sıfırlanacağız, bünyesinde büyük bir kaynağa olacak bir proje olacak. O kaynağı da fon oluşturmak ve değerlendirmek. Bir aksiliğimiz yok. Belli bürokratik süreçleri takip ediyoruz. Galatasaray'a hayırlı olur. Bu dönemde Galatasaray yönetimini destekleyin. 5. yıldız çok önemli. Görüyorum, her taraftan saldırı altındayız. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Nasıl mı, birlik ve beraberlik halinde olursak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Adnan Polat, Ekonomi, Futbol, Emlak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adnan Polat: Florya İhalesi Kasım'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:45 İstanbul’da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
20:36 İstanbul’da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada turladı iniş yapamadı
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 01:26:04. #1.13#
SON DAKİKA: Adnan Polat: Florya İhalesi Kasım'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.