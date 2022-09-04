Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu Nancy Van de Ven oldu - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu Nancy Van de Ven oldu

04.09.2022 12:32
Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu Nancy Van de Ven oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın son etabı olan Bitci MXGP Türkiye'de koşulan Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Yamaha'nın Hollandalı sürücüsü Nancy Van de Ven şampiyonluğu elde etti.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın son etabı olan Bitci MXGP Türkiye'de koşulan Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Yamaha'nın Hollandalı sürücüsü Nancy Van de Ven şampiyonluğu elde etti.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın son etabı MXGP Türkiye'nin final gününde heyecan sürüyor. Günün 2'nci yarışında Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın son yarışı gerçekleştirildi. Dün yapılan ilk yarışta olduğu gibi 2'nci yarışta da damalı bayrağı ilk gören isim Kawasaki'nin Yeni Zelandalı sürücüsü Courtney Duncan oldu. Genel klasmanda lider olan Nancy Van de Ven bugünkü yarışı 8'inci sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu olmayı başardı. Bugünkü yarışı, Shana Van Der Vlist 2'nci, Sara Andersen ise 3'üncü sırada tamamladı. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda oluşan genel klasman şu şekilde;

1- Nancy Van de Ven (Yamaha): 2012- Lynn Valk (Yamaha): 1833- Larissa Papenmeier (Yamaha): 172

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Kaynak: DHA

Karahisar, Türkiye, Yamaha, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu Nancy Van de Ven oldu - Son Dakika

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