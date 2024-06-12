Afyonkarahisar'da Karate Kuşak Sınavı Tamamlandı

Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2024 yılı ikinci dönem karate kuşak sınavı, Karahisar Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda tamamlandı.

Karate kuşak sınavına katılan sporcular, zorlu ve titiz bir değerlendirme sürecinden geçerek bir üst kemere terfi etmeyi başardı. Sınav sürecinde sporcuların teknik becerileri, disiplinleri ve karateye olan bağlılıkları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, sınav sonrası yaptığı açıklamada, "Bir üst kemere geçen sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullanarak sporculara moral ve motivasyon verdi. Erşen, gençlerin sporla iç içe olmalarının önemine değinerek, sporun disiplin, azim ve kararlılık gibi önemli değerleri kazandırdığını vurguladı. - AFYONKARAHİSAR