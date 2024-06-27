Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri Sonuçlandı

Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri Sonuçlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi. Şakir Bozkurt ve Alperen Sezer birincilik elde ederken, Yasin Uzun Tozkoparan boyunda birinci oldu.

27.06.2024 13:54
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde gerçekleştirilen Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi.

24 yıl aradan sonra düzenlenen Şuhut Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri, güreş severler için unutulmaz bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 49 sporcu ile bu prestijli organizasyonda yer alarak önemli başarılar elde etti.

Yarışmanın sonuçları, sporcuların üstün gayret ve azminin bir göstergesi olarak öne çıktı. Büyük orta boyunda mücadele eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü Şakir Bozkurt, tüm rakiplerini yenerek birinci olma başarısını gösterdi. Şakir Bozkurt'un bu başarısı, hem kendisi hem de Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü için gurur kaynağı oldu. Bozkurt, zorlu rakiplerine karşı sergilediği üstün performans ve teknik beceri ile göz doldurdu.

Deste büyük boyda yarışan Alperen Sezer, gösterdiği performansla birinciliği elde etti.

Tozkoparan boyunda yarışan Yasin Uzun, tüm rakiplerini geride bırakarak birinci olma başarısını gösterdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Yağlı Pehlivan Güreşleri Sonuçlandı - Son Dakika
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