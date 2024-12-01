Ağrı Kadın Futbol Takımı Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Ağrı Kadın Futbol Takımı Liderliğini Sürdürüyor

Ağrı Kadın Futbol Takımı Liderliğini Sürdürüyor

Ağrı ASP GSK, evinde Erzincan'ı 2-0 yenerek 2. Lig'de namağlup liderliğini korudu.

01.12.2024 17:57
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Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sahasında oynadığı maçta Erzincan Gençler Gücü'nü 2-0'lık skorla mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Ağrı Vali Lütfi Yeğenoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, hakem olarak Özcan Ömeroğlu, yardımcı hakemler Özlem Kaya ve Dicle Yıldırım görev aldı. Maç boyunca sergilediği üstün oyunla dikkat çeken Ağrı ASP GSK Kadın Futbol Takımı, hem hücumda hem de savunmada rakibine üstünlük sağladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren kontrolü elinde bulunduran Ağrı ASPGSK Kadın Futbol Takımı, orta saha ve kanatlardaki hızlı oyunuyla rakip savunmayı zorladı. 20. dakikada takım kaptanı Kader Şimşek, ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Şimşek'in liderliği, takım arkadaşlarına moral verirken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da baskılı başlayan Ağrı temsilcisi, rakibin oyun kurma çabalarını etkili presle sonuçsuz bıraktı. Özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla tehlikeli pozisyonlar yakalayan takım, son dakikalarda Müjde Yeşil'in şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada Yeşil, sağ kanattan yapılan ortayı düzgün bir vuruşla ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Alınan galibiyetle puanını 9'a yükselten Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, ligde namağlup liderliğini sürdürdü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Kader Şimşek, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Takım olarak çok iyi bir uyum yakaladık. Çıktığımız üç maçı da kazandık ve bu seriyi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp ise, takımın henüz yenilgi yüzü görmediğine vurgu yaparak, "Oyuncularımızın azmi ve disiplini sayesinde her maçtan galibiyetle ayrılıyoruz. Kadın futboluna verdiğimiz destekle önemli bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Kadın Futbol Takımı Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika

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