Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ve Clement Ansah ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ile 1,5 yıllık, Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Loick Landre ile anlaşmaya varıldığı, savunma oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.
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