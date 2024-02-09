Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ve Clement Ansah ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ve Clement Ansah ile sözleşme imzaladı

Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ve Clement Ansah ile sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ile 1,5 yıllık, Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Loick Landre ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

09.02.2024 23:57
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Loick Landre ile 1,5 yıllık, Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Loick Landre ile anlaşmaya varıldığı, savunma oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Clement Ansah ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA

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