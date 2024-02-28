Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, mücadele gücünü artırmaya yönelik taktik çalışma yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ekip, yarın yapacağı idmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

28.02.2024 20:25
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından mücadele gücünü artırmaya yönelik 4 takımlı taktik çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

Trendyol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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