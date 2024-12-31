Ahmed Kutucu'nun İstikrarlı Performansı Transfer Dedikodularını Kandırıyor - Son Dakika
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Ahmed Kutucu'nun İstikrarlı Performansı Transfer Dedikodularını Kandırıyor

Ahmed Kutucu\'nun İstikrarlı Performansı Transfer Dedikodularını Kandırıyor

Eyüpspor'un milli futbolcusu Ahmed Kutucu, bu sezon Süper Lig'de 7 gol ve 5 asistle dikkat çekti. Avrupa'nın en iyi liglerinde maç başına en fazla gol katkısı veren oyuncular arasında yer alıyor. Performansı nedeniyle milli takıma çağrılan Kutucu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarında.

31.12.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
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EYÜPSPOR'un milli futbolcusu Ahmed Kutucu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular arasında kendine yer buldu. Ahmed Kutucu'nun önünde yer alan isim ise bu sezon gösterdiği performansla Liverpool'u sırtlayan, Mohamed Salah.

Eyüpspor, Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa kupalarını zorlarken, Ahmed Kutucu da gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı. Süper Lig'de bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Eyüpspor'un gösterdiği iyi performansta başrol oyuncularından olan milli futbolcu; 7 gol, 5 asistlik performansıyla da takımın en çok skor katkısı veren ismi durumunda. 24 yaşındaki futbolcu, 12 farklı maçta skor katkısı vererek istikrarlı bir performans sergiledi. Avrupa'da en fazla maçta gol katkısı veren oyuncu ise 16 maç ile Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohammed Salah. Ayrıca Barcelona'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal da 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmed Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı.

İYİ PERFORMANSI MİLLİ TAKIMA GÖTÜRDÜ

Ahmed Kutucu, gösterdiği iyi performans sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından, milli takım kadrosuna dahil edildi. Aday kadroya dahil edilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN RADARINDA

Öte yandan milli futbolcunun performansı sonrasında ismi büyük takımlarla anılmaya başladı. Türkiye'de daha önce Başakşehir FK forması da terleten Ahmed Kutucu'nun ismi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor. İki takım da milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Milli Takım, Beşiktaş, Eyüpspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmed Kutucu'nun İstikrarlı Performansı Transfer Dedikodularını Kandırıyor - Son Dakika

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