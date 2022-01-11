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Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder - Son Dakika

Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder

11.01.2022 11:41

Konyaspor'la geçtiğimiz kasım ayında sözleşme uzatan Ahmet Çalık, imza töreninin ardından mutluluğunu paylaşmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, "Bu imzaya beni layık gördükleri için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder" demişti.

Konyaspor'un trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncusu Ahmet Çalık, geçtiğimiz kasım ayında kulübüyle sözleşmesini uzatmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, imzanın ardından bu imzadan duyduğu mutluluğu vurgulamıştı.

İmza töreninde mutluluğunu paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ahmet Çalık, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu imzaya beni layık gördükleri için ben de emeği olan tüm insanlara teşekkür ediyorum. İnşallah el ele verip taraftarımızla beraber bu kulübü hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder" ifadelerini kullanmıştı.

İmza töreninde mutluluğunu paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder

KISA SÜREDE SEVİLDİ

Konyaspor'a 2020'de imza atan 27 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı formayla 51 maçta görev yaptı. Ahmet Çalık, kısa süre içinde başarılı performansıyla kontratını 2024'e kadar uzatmıştı.

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Konyaspor, Kasım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder - Son Dakika
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