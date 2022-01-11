Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder

Konyaspor'un trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncusu Ahmet Çalık, geçtiğimiz kasım ayında kulübüyle sözleşmesini uzatmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, imzanın ardından bu imzadan duyduğu mutluluğu vurgulamıştı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ahmet Çalık, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu imzaya beni layık gördükleri için ben de emeği olan tüm insanlara teşekkür ediyorum. İnşallah el ele verip taraftarımızla beraber bu kulübü hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder" ifadelerini kullanmıştı.

KISA SÜREDE SEVİLDİ

Konyaspor'a 2020'de imza atan 27 yaşındaki oyuncu, yeşil-beyazlı formayla 51 maçta görev yaptı. Ahmet Çalık, kısa süre içinde başarılı performansıyla kontratını 2024'e kadar uzatmıştı.