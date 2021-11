Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye sert tepki

"TFF'nin bu saatten sonra bunları görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacaktır"

"TFF'de hiçbir şey değişmemiş""TFF'ye sesleniyorum, MHK'ye sesleniyorum; bize söz verdiniz. Düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz""Sergen hocanın istifa için haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok""Bu saatten sonra bizim de her türlü gerekeni yaptığımız bir süreç yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın""Bize söz verenler, hakemlerle ilgili gerekeni yapmamışlardır ya da yaptıklarını zannediyorlar""Biz bunların altından kalkarız"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere artık bu gece itibarıyla son derece sert tepki göstereceğimizi buradan beyan etmek istiyoruz. Eğer çeteyseniz, biz çete olduğunuzu ortaya çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. TFF'nin bu saatten sonra bunları görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacaktır" dedi.Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu. Çebi, "Tatsız ve hoş olmayan bir gece geçiriyoruz. Maalesef aldığımız sonuç bizi son derece üzmüştür. Camiayı da üzmüştür. Öncelikle birinci öncelik şuna vermek istiyorum; bu akşam buraya gelip destekleyen, bize inanan taraftarlara teşekkür ediyorum. Ayrıca biz geçen sene bu takımla, bu kadroyla, bu teknik ekiple, bu yönetimle şampiyon olduk. Bizim nereden nereye geldiğimiz zaten biliniyor. Ben buradan tekrar iddia ediyorum; bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Herkese garip gelebilir. Biz nereden düştüysek oradan kalkarız. Bu bir dibe vurmadır. Dibe vurmanın sonucunun lehte faydalarını göreceğiz. Çözüm getireceğiz. Çözümsüzlük varmış gibi düşünenlere buradan şunu ifade etmek istiyorum; hayır biz geldik birçok sorunu çözdük, bu da çözülecek sorunlardan bir tanesi. Bunu da yaşayacakmışız. Dolayısıyla ben bütün camiaya bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu, meselenin hepsinin çözüldüğünü göreceklerini buradan söyleme ihtiyacı duyuyorum. İkincisi; maalesef ve maalesef hakemlerle ilgili bitmek bilmeyen bir çile var ortada. Biz bununla ilgili tepkilerimizi her zaman söylediğim gibi gerekli yerlerde gerekli şekillerde yerine getirdik ve sonuç olarak da MHK'nin başkanının, 'evet burada yanlışlıklar var' denilerek TFF tarafından alınarak, başka bir bir MHK başkanı atandığını biliyoruz. Sonuçta gördüm ki MHK başkanın değişmesi yetmemiş, VAR'daki atamaları yapanlarla sahalardaki atamaları yapanlar maalesef aynı kafa. Hiçbir şey değişmemiş bunlarda. Bunlarla ilgili TFF'ye sesleniyorum, MHK'ye sesleniyorum; bize söz verdiniz. Düzelteceğiz dediniz ama düzeltmediniz. ya beceremiyorsunuz ya da niyetiniz kötü. Allah selamet versin gerekeni yapın, gerekeni yapmıyorsanız bizim de artık size vermiş olduğumuz hoşgörü artık bu gece bitmiştir. Hakemlerin bu yaptıklarına VAR da dahil olmak üzere artık bu gece itibarıyla son derece sert tepki göstereceğimizi buradan beyan etmek istiyoruz. Eğer çeteyseniz, biz çete olduğunuzu ortaya çıkarıp koyacağız. Eğer örgütlü bir iş yapıyorsanız bunu da ortaya koyacağız. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum ki biz Beşiktaşlıyız. Biz 118 yıllık kulübüz. Biz nerelerden, ne sıkıntıları yaşamış kulübüz. En yakın örneği geçen sene. Çileli bir pandemi dönemi ve Beşiktaş'tan bir şey olmaz diyenlere rağmen bu takım şampiyon olmuştur, yine şampiyon olacaktır. Hiç kimse tereddüt etmesin. Camiadan birlik beraberlik ve bize güvenmelerini istirham ediyorum. Bu gördüğümüz şeytani düzen midir, çete midir, örgüt müdür nedir… Bunların hepsini artık herkes kendi diliyle ifade edecek. TFF'nin bu saatten sonra bunları görmemesi artık tahammül edilebilir olmayacaktır" diye konuştu."SERGEN HOCANIN İSTİFA İÇİN HAKLI GEREKÇELERİ VARSA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasıyla ilgili gelen bir soruya ise Çebi, "Sergen hocayı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Bir dinlemem lazım neden istifa ettiğini. Eğer haklı gerekçeleri varsa söyleyecek bir şeyimiz yok ama ayağa kalkıp yolumuza devam edebilecek bir anlayış ve tutum görebilirsem ben onunla beraber yol yürümeyi tercih ederim. B planı bu saatte kadar düşünmedik ama bu tür şeyler hep olağanüstü durumlardır. Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir" açıklamasında bulundu."BU SAATTEN SONRA BİZİM DE HER TÜRLÜ GEREKENİ YAPTIĞIMIZ BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"Eleştirilerini sürdüren başkan Ahmet Nur Çebi, "Ben bu gecenin talihsiz ve çok hoş olmayan bir gece olduğunu ifade ettim her türlü şey vardı. Benim hakemlerle ilgili söylemiş olduğum olay genel anlamla ifade edilmiştir. Sadece bu maça bağlarsam doğru olmaz ancak bugün de Hüseyin Göçek ve VAR'daki Zorbay hakem gereğini yaptırmıştır kendilerine göre. Daha öncekiler gereğini yapmamıştır, bunlar gereğini yapmıştır. Bunların hesabı kitabı yapılacak. Artık bu saatten sonra bizim de her türlü gerekeni yaptığımız bir süreç yaşayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ve herkes bize güvensin. Camiasının bize güvenmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı."BİZE SÖZ VERENLER, HAKEMLERLE İLGİLİ GEREKENİ YAPMAMIŞLARDIR YA DA YAPTIKLARINI ZANNEDİYORLAR""Biz bu arkadaşlarımızla geçen sene şampiyon olduk, üstüne son derece kaliteli oyuncular aldık" diyen başkan Çebi, "Bir tutukluk var, şanssızlık var, hakemlerin yapmış olduğu hatalar var. Bunları görmemezlik olmaz ama bize söz verenler, hakemlerle ilgili gerekeni yapmamışlardır ya da yaptıklarını zannediyorlar" dedi."BİZ BUNLARIN ALTINDAN KALKARIZ"Kulüpler Birliği'nin "Hakemler eleştirilmesin" açıklamalısının sorulması üzerine ise Çebi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kulüpler Birliği'nin sorunu o. Oradaki 14 kişi. Susmaya devam edeceklerse ederler. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Biz bugüne kadar konuşmamız gereken her yerde konuştuk. Biz de o toplantıya davet edildik, ordaydık bizde. Arkadaşlar camiamın bana güvenmesini istiyorum. Biz bunların altından kalkarız. Biz bunu geçen sene de kupaları kaldıran bizdik."