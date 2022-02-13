Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Haftalardır galibiyete hasret kalan Akdeniz ekibi, Volkan Demirel'in öğrencilerini 3-0'la geçti.

ANTALYASPOR 8 HAFTA SONRA KAZANDI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 8 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 28'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 33 puanda kaldı. Galatasaray ise 13. sıradaki yerini korurken, Antalyaspor'un kazanmasıyla düşme potasına 1 puan daha yaklaştı ve 17. sıradaki Giresunspor'la arasındaki fark 3'e indi.