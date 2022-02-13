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Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı - Son Dakika

Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı

13.02.2022 18:19
Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. 8 hafta sonra galibiyete ulaşan Akdeniz ekibi 14. sıraya yükselirken, 13. sırada yer alan Galatasaray'ın da düşme potasıyla arasındaki puan farkı 3'e indi.

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Haftalardır galibiyete hasret kalan Akdeniz ekibi, Volkan Demirel'in öğrencilerini 3-0'la geçti.

Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı

ANTALYASPOR 8 HAFTA SONRA KAZANDI

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Fedor Kudryashov ve 85. dakikada Admir Mehmedi kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 8 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 28'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 33 puanda kaldı. Galatasaray ise 13. sıradaki yerini korurken, Antalyaspor'un kazanmasıyla düşme potasına 1 puan daha yaklaştı ve 17. sıradaki Giresunspor'la arasındaki fark 3'e indi.

Antalyaspor derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı ateşe attı
Süper Lig'de güncel puan durumu
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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı - Son Dakika
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