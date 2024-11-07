Akyüz Kardeşlerin Wushu Hedefleri - Son Dakika
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Spor

Akyüz Kardeşlerin Wushu Hedefleri

Akyüz Kardeşlerin Wushu Hedefleri

Zeynep ve Ayşe Sude Akyüz, dünya şampiyonluğuna ve akademik başarıya odaklanıyor.

07.11.2024 11:49
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Wushuda dünya ve Avrupa şampiyonu Zeynep Makbule ile kardeşi Ayşe Sude Akyüz, ulusal ve uluslararası yeni başarılar kazanmayı hedefliyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı baba Abdurrahman Akyüz ve antrenör anne Fatma Akyüz'ün desteğiyle küçük yaşta sporla tanışan 24 yaşındaki Zeynep Makbule ile 16 yaşındaki Ayşe Sude, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Brezilya'da yapılacak dünya wushu ve Çin'de düzenlenecek Geleneksel Dünya Wushu Kung Fu şampiyonalarına hazırlanan Akyüz kardeşler, son olarak Sakarya'da 2-3 Kasım'daki Geleneksel Wushu Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Zeynep Makbule: "Dünya şampiyonluğumu 10'a tamamlamak istiyorum"

Antrenörlük de yapan Zeynep Makbule Akyüz, dünya şampiyonluğu sayısını 10 yapmayı istediğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zeynep Makbule, Çin'de "Uzak Doğu sporları" üzerine yaptığı yüksek lisansı ve akademik kariyerini doktora ile devam ettirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Çin'de okula ve antrenmanlarına devam ettiğini dile getiren Zeynep Makbule, "Hedefim dünya şampiyonluğu. Şu anda 5 dünya şampiyonluğum var. Bunu en az 10'a tamamlamak istiyorum. Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda wushu branşı var ama ben tam olarak olimpiyatlara girerse orada yarışıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Akyüz, spordaki hedeflerinin yanı sıra profesörlük ünvanı için de çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

-Ayşe Sude: "Hiç durmadan çalışıyorum"

Milli wushucu Ayşe Sude Akyüz de Geleneksel Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonasında geçen sene birinci olduğu kategorilerde tekrar yarışacağını ve yine şampiyonluklarla döneceğini söyledi.

Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilen 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda derece alamadığını ifade eden Ayşe Sude, "Ama bu beni pes ettiremez. Çalışacağım ve iki sene sonra Gençler Dünya Şampiyonası'nda son senem olacak. Orada tekrar yarışacağım, en az iki dünya şampiyonluğu alacağım. Hedeflediysem tuttururum, alacağım o dünya şampiyonluklarını. Hiç durmadan çalışıyorum." diye konuştu.

Ayşe Sude, sporun okula olumlu etkisine de vurgu yaparak herkesi wushu yapmaya davet etti.

Kaynak: AA

sakarya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akyüz Kardeşlerin Wushu Hedefleri - Son Dakika

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