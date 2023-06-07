Alex de Souza-Arda Güler buluştu! Çektiği fotoğraf, taraftarı duygulandırdı - Son Dakika
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Alex de Souza-Arda Güler buluştu! Çektiği fotoğraf, taraftarı duygulandırdı

07.06.2023 16:28

Fenerbahçe'nin yıldızı Alex de Souza, Türkiye Kupası finaline hazırlanan Sarı-Lacivertliler'i Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Burada Arda Güler ile buluşan Alex'in oğlu Felipe ile genç yıldızın fotoğrafını çektiği kare Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Arda'dan övgüyle bahseden Alex, "Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynuyor olmasından dolayı daha da mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Samandıra Can Bartu Tesileri'ni ziyaret etti. Fenerbahçe, Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesileri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza ile oğlu Felipe takip etti. Oyunculara final öncesi moral veren Alex, başarı dileklerinde bulundu. Sarı-lacivertli takıma inancını dile getiren Alex de Souza, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

"ONU OYNARKEN GÖRDÜĞÜM ZAMAN ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Yeniden tesislerde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Alex de Souza, Arda Güler'den de övgüyle bahsetti. Fenerbahçe efsanesi yaptığı açıklamada, "Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynuyor olmasından dolayı daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyunundan keyif alarak çalışmalarını devam ettirmesi. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. (Gol sevinçleri bile aynı) Aynı şekilde devam etsin." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN ALEX GİBİ OLMA HAYALİM VAR"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise idolüyle buluşmanın hissettirdiklerini, "Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. Her zaman Alex gibi futbolcu olma hayalim var. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler" diye konuştu. İmzalı çubuklu formayı giyen Alex'in oğlu Felipe de, "Çok hoşuma gitti. Yakıştı. Ben buradan ayrılırken bebektim. Buraya gelmek ve tekrardan hatırlamak istedim. Videoları izleyerek, hatırlıyorum o günleri... Ben de 'Yeni Alex' olmak istiyorum ama hala vakit var." dedi.

TARAFTARI DUYGULANDIRAN KARE

Alex de Souza'nın oğlu Felipe ile Arda Güler'in fotoğrafını çekmesi Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, "Posterini astığı kaptanının fotoğrafını çekmesi efsaneler ölmez, yaşatır." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf için yapılan yorumlar şöyle:

Alex'in ziyaretinden fotoğraflar:

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Son Dakika Spor Alex de Souza-Arda Güler buluştu! Çektiği fotoğraf, taraftarı duygulandırdı - Son Dakika


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