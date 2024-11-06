Ali Çalış, Çeşme Belediyespor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Ali Çalış, Çeşme Belediyespor'dan Ayrıldı

Ali Çalış, Çeşme Belediyespor\'dan Ayrıldı

2023 yılından beri Çeşme Belediyespor'da teknik direktörlük yapan Ali Çalış, kendi isteği ile kulüpten ayrıldığını açıkladı. Kulüp, ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurdu.

06.11.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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2023 yılından bu yana Çeşme Belediyespor Kulübü'nde teknik direktör olarak görev yapan Ali Çalış, Çeşme Belediyespor ile yollarını ayırdı.

18 Ocak - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Alaçatıspor'da, 10 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında da Bölgesel Amatör Lig takımlarından İzmirspor'da teknik direktör olarak görev alan Ali Çalış, 3 Kasım 2023 tarihinden bu yana Çeşme Belediyespor'da görev yapıyordu. Başarılı Teknik Direktör Ali Çalış, 6 Kasım 2023 tarihi itibariyle, kendi isteği ile Çeşme Belediyespor Kulübü'nden ayrıldı.

Çeşme Belediyespor Kulübü sosyal medya sayfasından ayrılık kararı açıklanırken, şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A takım hocamız Ali Çalış tarafından gelen talep üzerine hocamız ile yollarımız ayrılmıştır. Camiamız için hayırlı olmasını dileriz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Çalış, Çeşme Belediyespor'dan Ayrıldı - Son Dakika

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