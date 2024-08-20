Ali Koç, Göztepe maçında neden sahaya indiğini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Ali Koç, Göztepe maçında neden sahaya indiğini açıkladı

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan tatsız olaylar ve sahaya neden girdiği konusunda açıklamalarda bulundu. Koç, taraftarlarına sahip çıkmak ve olayları yatıştırmak için sahaya indiğini ifade etti.

20.08.2024 14:31
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Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2-2 eşitlikle sonuçlanan Göztepe maçında yaşananlarla ilgili açıklama bulundu. Koç, Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında neden sahaya girdiğini de açıkladı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

"Fenerbahçe ile uğraşanlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hafta sonu talihsiz olaylar yaşandı. Öncelikle olmaması gereken unsurlar ama bazı malum medya çevrelerinde gördüklerimiz, sanki Fenerbahçe suçlu, Fenerbahçe tahrik etti diye yansıtılmaya çalışıyor. Neredeyse suçlunun meşru, haklı olduğu bir ortam yaratılıyor. Bir kere Fenerbahçe'ye bu zulmü yaşatmaya devam etmeyin. Biz alıştık. Şampiyonlukların çalınmasına alıştık. Suçlu gösterilmeye alıştık. Ben fiili saldırıya uğruyorum. 'Yok efendim neden sahadayım?' Otobüsümüz kurşunlanıyor, hala faili meçhul. Biz Fenerbahçe olarak alıştık. Artık norma haline geldi. Haksızlıklar, bize yaşatılan zulüm biz alıştık. Artık sizlerin karar vermesi lazım bunu ne kadar devam ettirmek istediğinize. Bence bu ülkeye ülkeye hiç fayda sağlayan bir durum değil."

"Gelelim cumartesi akşamına, niye olaylar yaşandı, ben neden sahaya indim? Aynı 3 Temmuz sürecinde taraftarımız bir deplasman maçına gittiği zaman yaşatılanların birebir aynısı bize yaşatıldı."

"Daha sahaya gelmedik, stadyumun dışındayız. Polislerin önünde formalar alındı, formalarımız yakıldı. Hiç işlem yok. Benim oraya inme sebebim, maçta da öndeyiz. Ben tahrik etsem, sahaya mı inmem lazım. 2-0 öndeyiz, taraftarımız kan ağlıyor. Taraftarımız "Yönetim bize sahip çık" diye bağırıyor. 3 yöneticimiz stadyumun dışından otobüslerin yanına gittik. Ben ve Burak Bey, sahadan indik. Çünkü bizim akreditasyonumuz var. Niye indik, devre arasında polis ile taraftarımız arasında tatsız olaylar vardı. Olayları yatıştırmak ve taraftarımızı tribüne almak için biz bir refleks gösterdik."

"Bazı talimatlara aykırı hareketler yapmak zorundaydık ama mecburduk ama yapmak zorundaydık. Başka olaylar yaşansın istemedim. Ne oldu, tahliye kapıları açıldı, taraftarımız tribüne alındı, hiç olmazsa maçın kalan 40 dakikasını izlediler. Biz sahaya indiğimizde daha maç başlamamıştı. Stadın fiziki konumundan dolayı 10 dakika sahaya inebilmemiz. İşimizi hallettiğimizde ne yazık ki maç başlamıştı. Maç oynanırken sahada olma gibi bir nedenimiz yoktu. Ama niye zulüm yaşadı bizim taraftarımız. Taraftarlar, Buca ve Bornova'da toplanıyor. Emniyetteki bazı mensuplar da İzmir'den gelenleri bir an önce stadyuma sokalım, sonra da İstanbul'dan gelenleri Buca'dan getirelim diyor, amir kabul etmiyor. Bizim taraftarlarımız stadyuma 21.30'da varıyor, birçoğunu saat 22.00'ye kadar otobüste tutuyor. Biber gazı, sadece taraftarlarımız değil, yöneticiler de yedi. Aynı FETÖ zamanında yaşadıklarımız gibi."

Ali Koç, Göztepe maçında neden sahaya indiğini açıkladı

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Son Dakika Spor Ali Koç, Göztepe maçında neden sahaya indiğini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Beykozlu: Ya Sen Adamsın Adam Zoruna Gidene Diyecek Lafım Yok 53 78 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: Sahadaki çimleri kontrol edecekmiş. Bahçıvan ali koç 73 42 Yanıtla
    HASBİ 1907: Sizin çimleri de kontrol etmiş mutlu mu evdekiler 0 4
  • Sezo runay: Yalı çocuğu işin gücün kaos yaratmak 52 27 Yanıtla
  • Crazy67 null: erken ağlamaya başladılar..hayırlısı 46 26 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Tabiki provakasyon için indi sahaya , özelliklede taraftarin önünden geciyor 44 23 Yanıtla
  • Okan: ali basgan 4 34 Yanıtla
  • Murat Avci: başkan, sana kimse bir şey yapamaz devam 15 23 Yanıtla
  • Özgür Çelik: Çimlerin tadı nasıldı sayın başkan? 21 14 Yanıtla
  • Gakko 23: 3 gün sonra açıklama inandırıcı olması gerek en az 10 maç ceza alması gerek 23 11 Yanıtla
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