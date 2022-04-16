Ali Koç konuştu! Fenerbahçeli taraftarlar esprili bir dil kullandı - Son Dakika

Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un övgüleri sonrasında peş peşe kayıplar yaşaması ise sosyal medyada gecenin konusu oldu.

"TRABZONSPOR AÇIK ARA EN İYİ FUTBOLU OYNUYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil." demişti. Bordo-mavililerin o tarihten bu yana Süper Lig'de maç kazanamaması sosyal medyada espri konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke Başkan bu açıklamayı daha önce yapsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ali Koç'un sözlerinden sonra Trabzonspor'un oynadığı maçlar: