Ali Koç\'tan Mehmet Büyükekşi çıkışı: Aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz

Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kaldı. Yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç, pazar günü yapılacak seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF'deki seçim hakkında da konuşan Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi aday olmasa bile ibra etmeyeceklerini söyledi.
"Mourinho'nun imza töreninde aleyhinize tezahürat yapanları affedecek misiniz?" sorusuna yanıt veren başkan Koç, "Affetmek için cezalandırmak gerekir. Bizim öyle bir tarzımız yok. Benim için beni destekleyen iyi Fenerbahçeli, beni desteklemeyen kötü Fenerbahçeli gibi bir durum yok. Kim ne tezahürat yapmış git kameradan bak falan. Bizim fıtratımızda böyle şeyler yok" dedi.
TFF'de yapılacak seçimlere de değinen Ali Koç, "TFF'nin seçime gidip gitmeme gibi bir durumu yok. Seçime gidecekler. TFF Başkanını aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Son olarak Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi hakkında değerlendirme yapan Koç, "6 sene hiçbir desteğini görmememize rağmen Pazar akşamı sonuç ne olursa olsun Aziz Bey'in elini kaldıracağım" açıklamasını yaptı.
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