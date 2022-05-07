Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez - Son Dakika
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Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez

07.05.2022 14:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı bordo mavi kravatla ziyaret etmesine tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar'ı ziyaret ederken getirdiği kitapta sarı-lacivertliler aleyhine olan sözlere de değinen Ali Koç "Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez

Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a yaptığı ziyarette taktığı bordo-mavili kravata tepki gösterdi.

FETÖ KUMPASINI HATIRLATTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'yi dışarıdan bölmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bizler bir bütün içerisinde hareket ettiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu ve nelerle mücadele edebileceğimizi gösterdik. Devleti gözüne kestirmiş bir terör örgütüyle nasıl mücadele ettiğimizi dünya biliyor.

Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye, iktidara değildi. Lafım; bulundukları konumu taşıyamayan siyasetçileredir. Biz Türkiye Cumhurbaşkanına en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri, onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle…"

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER

" Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var, Milli Takım bizim stadımıza gelir, hocası (Şenol Güneş) bordo-mavi kravatla gelir. Şehrin belediye başkanı (Ekrem İmamoğlu) Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz!

Bir de utanmadan, o kitabında içende yazanları bilmiyordum, eminim sayın başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordu… Bize ağır hakaretler ifade eden kitabı hassasiyetsizliğini yapar. Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi, ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü.

Korka korka Türk futbolu bugünlere geldi. Yarın bir gün benim başıma ne gelir bilmiyorum. Ama susarsam da aynada kendime bakamayacağımı biliyorum."

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Ekrem İmamoğlu, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez - Son Dakika


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