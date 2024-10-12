Ali Şenkaynağı, Dağcılık Federasyonu Başkanı Seçildi

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Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Şenkaynağı seçildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu, Çankaya'daki İçkale Otel'de gerçekleştirildi.

Genel kurulda federasyon başkanlığı için Ali Şenkaynağı ile Ertuğrul Tugay yarıştı.

Seçim öncesinde yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporu, denetim kurulu raporu ve tahmini bütçe oylanarak ibra edildi.

Seçimde federasyonun kayıtlı 168 delegesinden 159'u oy kullandı. Oyların 102'sini alan Ali Şenkaynağı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Diğer aday Ertuğrul Tugay 55 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurulda aday olmayan eski başkan Prof. Dr. Ersan Başar, 8 yıllık görevi boyunca yaptıkları çalışmaları ve hizmetleri anlatarak, desteklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere bütün delegelere ve dağcılık sporcularına, antrenörlerine teşekkür etti.

Başkanlığa seçilen Ali Şenkaynağı, genel kuruldaki konuşmasında, "27 yılı aşkın bir süredir içerisinde bulunduğum dağcılık sporunun sorunlarını bilmekteyim, sorunun doğru tespiti ve çözümüne inanmaktayım. Federasyonumuzu daha yüksek bir seviyeye taşımak ve herkes için daha erişebilir bir yapıya ulaştırmak için yola çıktık. Elini taşın altına koymak isteyen kim olursa federasyonun imkanlarını onlara kullandıracağız. Sporcu yetiştiren kulüplere elimizden gelen bütün desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Federasyonun yeterli sayıda tesise sahip olmadığını vurgulayan Şenkaynağı, "Tesisleşme olmazsa olmazımızdır, en çok sıkıntı gördüğümüz durumlardan birisi tesisleşme, kendi bağımsız hiçbir tesisimiz yok. Bütün tırmanış duvarlarımız, çok amaçlı spor salonlarında, bu salonlarda başka bir organizasyon olduğunda o duvarları kullanamıyoruz. Anahtarı cebinizde olmayan tesis sizin değildir. Bu konuda gerekli çalışmalarımız var. Dağcılık sporcunun yaygınlaşması için gençlere önem vermemiz gerekiyor, bu konuyla ilgili gerekli projelerimizi oluşturduk." diye konuştu.

Dağcılık camiası açısından büyük işler yapacaklarını, il temsilcilikleriyle ortak faaliyetler ve festivaller düzenleyeceklerini belirten Şenkaynağı, şunları kaydetti:

"Hem finansal hem de lojistik desteklerimizi genişleteceğiz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle spordan uzaklaşılmasını engelleyeceğiz. Antrenörlerimizin dağcılığın temel taşı olduğunu biliyoruz, antrenörlerimizin maddi ve manevi koşullarını iyileştirmek için çalışacağız. Sporcularımızın kaliteli ve güvenilir ekipmanlarını sağlamanın sözünü veriyoruz. Dağcılık faaliyetlerinin güvenliği için mihmandarlıkları güçlendireceğiz, dağ kazalarının önlenmesiyle ilgili AFAD ile protokol yapacağız. Sponsorluk anlaşmalarına ağırlık vereceğiz. Kolektif çalışmanın gücüne ve şeffaflığa inanıyoruz, her zaman ulaşılabilir olmanın da sözünü veriyoruz. Desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Ali Şenkaynağı'nın yönetim kurulunda Murat Adıyaman, Ada Özdemir, Mustafa Pehlivanoğlu, Mehmet Bakır Asma, Mehmet Çağlayan, Abdurrahim Ekin, Emrah Aykora, Hakan Othan, Gülay Korkmaz ve Begüm Kazazi yer aldı.