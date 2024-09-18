Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirleneceği elemelerde ilk maçını kazanan Aliağa Petkimspor, yarın Fransa temsilcisi Cholet Basket'le karşılaşacak.
Antalya Gloria Sports Arena'daki elemelerin ilk gününde Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72'lik skorla geçen Aliağa Petkimspor, yarı finalde Fransa'dan Cholet Basket'in rakibi oldu.
Aliağa Petkimspor, yarın saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde 21 Eylül Cumartesi günü PAOK mateco (Yunanistan)-CSM CSU Oradea (Romanya) maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Bugünkü çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek organizasyonda yarınki yarı final mücadelelerinin programı şöyle:
14.00 Benfica (Portekiz)-Rilski Sportist (Bulgaristan)
16.30 Fribourg Olympic (İsviçre)-Norrkoping Dolphins (İsveç)
18.00 PAOK mateco (Yunanistan)-CSM CSU Oradea (Romanya)
21.30 Cholet Basket (Fransa)-Aliağa Petkimspor???????
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