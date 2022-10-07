Alim Öztürk, Samsunspor ile kariyerinde 4. kez üst lige yükselmek istiyor - Son Dakika
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Alim Öztürk, Samsunspor ile kariyerinde 4. kez üst lige yükselmek istiyor

07.10.2022 09:52

- Alim Öztürk, Samsunspor ile kariyerinde 4. kez üst lige yükselmek istiyor Samsunspor forması giyen Alim Öztürk, daha önce Cambuur, Hearts ve Ümraniyespor ile kazandığı şampiyonluğu ve bir üst lige çıkma sevincini bu sezon da Samsunspor formasıyla yaşamak istiyor.

- Alim Öztürk, Samsunspor ile kariyerinde 4. kez üst lige yükselmek istiyor

SAMSUN - Samsunspor forması giyen Alim Öztürk, daha önce Cambuur, Hearts ve Ümraniyespor ile kazandığı şampiyonluğu ve bir üst lige çıkma sevincini bu sezon da Samsunspor formasıyla yaşamak istiyor.

Samsunspor'un tecrübeli stoperi Alim Öztürk kariyerindeki ilginç bir başarı ile dikkat çekiyor. Alim, daha önce top koşturduğu Cambuur takımında Hollanda Jüpiter Ligi'nden Eredivisie'ye, Hearts ile İskoçya Championship'ten Premiership'e ve geçen yıl da Ümraniyespor ile Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, bu yıl da aynı başarıyı Samsunspor ile yakalamak istediğini İhlas Haber Ajansı mikrofonuna söyledi.

"Üst lige çıkma duygusu çok güzel, Samsunspor ile de bu duyguyu yaşamak istiyorum"

Daha önce oynadığı 3 farklı takımla en üst lige yükselme sevinci yaşayan Alim Öztürk, "Samsun'da çok iyi karşılandım. Burada bana kendi evimdeymişim gibi hissettiriyorlar. Futbol olarak istediğimiz sonuçları maalesef alamadık. Buna şansızlık diyorum. Daha iyi çalışıp, yeni hocamızla istenilen seviyeye geleceğiz. Şampiyon olup üst lige çıkma duygusu çok güzel bir duygu. İnşallah o duyguyu burada da hep beraber yaşarız. Hollanda, İskoçya ve Türkiye'de üst lige çıkma duygusunu yaşadım. Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor ile şampiyon oldum. Samsunspor'un hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu sene de şampiyonluk sevincinin tadını almak istiyoruz. Bu lig gerçekten zor. İnanılmaz bir mücadele var. Dışarıdan kolay görünüyor ama o kadar kolay değil. Bazen kağıt üzerinde iyi oyuncular olabilir ama maç günü kim en iyi seviyedeyse o maçı kazanıyor. Ligde çok iyi mücadele veren takımlar var. Bu işler sadece isimlerle olmuyor. Önümüzdeki Gençlerbirliği maçına tek düşüncemiz 3 puan. Bütün olumsuzluklara rağmen 3 puan alıp, yolumuza devam et,mek istiyoruz" dedi.

Deneyimli savunma oyuncusu Cambuur, Trabzonspor, 1461 Trabzon, Hearts, Boluspor, Sunderland ve Ümraniyespor formalarıyla toplamda 253 maçta 16 gol kaydederken, bu yıl da Samsunspor ile ligdeki 7 mücadelenin tamamında 90 dakika sahada kaldı.

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Kaynak: İHA

Alim Öztürk, Samsunspor, Cambuur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alim Öztürk, Samsunspor ile kariyerinde 4. kez üst lige yükselmek istiyor - Son Dakika

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