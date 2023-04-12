Alman basını detayları aktardı! Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı 25 milyon euroluk teklifle çalınacak - Son Dakika
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Alman basını detayları aktardı! Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı 25 milyon euroluk teklifle çalınacak

12.04.2023 10:29

Alman basını, Bayern Münih ve Dortmund'un Arda Güler için kapışmaya girdiğini yazdı. Fenerbahçe'nin 25 milyon euro istediği genç yetenek için Real Madrid ve Barcelona'nın da devrede olduğu belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Arda Güler'in son haftalarda gösterdiği performans, devlerin ilgisinin artmasına neden oldu. Alman basınında, Bayern Münih ve Dortmund'un Arda Güler için karşı karşıya geldiği haberi ortaya çıktı.

25 MİLYON EURO DETAYI

Fussballeuropa'nın haberine göre; Bayern Münih ve Dortmund Arda için savaş veriyor. Haberde Kanarya'nın Arda için kapıyı 25 milyon eurodan açtığı detayı paylaşıldı.

Alman basını her şeyi yazdı! 25 milyon euroluk Arda Güler için iki dev karşı karşıya geldi

REAL MADRID VE BARCELONA VURGUSU

Yine aynı haberde, Real Madrid ve Barcelona'nın da Arda Güler için takipte olduğu ve yaz döneminde harekete geçeceği belirtildi.

Alman basını her şeyi yazdı! 25 milyon euroluk Arda Güler için iki dev karşı karşıya geldi

3 MAÇTA SKORA KATKI

Beşiktaş maçında ilk penaltıyı aldıran, ikinci penaltının pasını veren Arda Güler, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında gol sevinci yaşadı. Ardından Karagümrük maçında Szalai'ye asist yaptı.

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: O kadar yetenek varmı onda Cevap Yaz 3 18 Yayından Kaldır
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Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alman basını detayları aktardı! Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı 25 milyon euroluk teklifle çalınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alman basını detayları aktardı! Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı 25 milyon euroluk teklifle çalınacak - Son Dakika
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