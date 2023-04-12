Alman basını detayları aktardı! Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı 25 milyon euroluk teklifle çalınacak

İşte seçim beyannamesindeki en çok konuşulan 5 madde

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Arda Güler'in son haftalarda gösterdiği performans, devlerin ilgisinin artmasına neden oldu. Alman basınında, Bayern Münih ve Dortmund'un Arda Güler için karşı karşıya geldiği haberi ortaya çıktı.

25 MİLYON EURO DETAYI

Fussballeuropa'nın haberine göre; Bayern Münih ve Dortmund Arda için savaş veriyor. Haberde Kanarya'nın Arda için kapıyı 25 milyon eurodan açtığı detayı paylaşıldı.

REAL MADRID VE BARCELONA VURGUSU

Yine aynı haberde, Real Madrid ve Barcelona'nın da Arda Güler için takipte olduğu ve yaz döneminde harekete geçeceği belirtildi.

3 MAÇTA SKORA KATKI

Beşiktaş maçında ilk penaltıyı aldıran, ikinci penaltının pasını veren Arda Güler, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında gol sevinci yaşadı. Ardından Karagümrük maçında Szalai'ye asist yaptı.