Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16\'ya yükseldi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçında ev sahibi Almanya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki müsabaka 1-1 berabere bitti ve her iki takım da son 16'ya adını yazdırmayı başardı.

PERDEYİ NDOYE AÇTI

İsviçre, karşılaşmanın 28. dakikasında Dan Ndoye'un attığı golle Almanya karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

ALMANYA 1 PUANI SON DAKİKADA KURTARDI

Almanya, aradığı beraberlik golünü 90+2. dakikada Nicklas Füllkrug ile buldu ve bu golle birlikte karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

HER İKİ TAKIM DA SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte 7 puana yükselen Almanya ve puanını 5 yapan İsviçre, grubu ilk 2 sırada tamamlayarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalmayı başardı.

SON MAÇLARIN ARDINDAN A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya: 7 puan/+6 averaj

2- İsviçre: 5 puan/+2 averaj

3- Macaristan: 3 puan/-3 averaj

4- İskoçya: 1 puan/-5 averaj

SON 16'DAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsviçre; son 16 turunda B Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. B Grubu'nda ikincilik ihtimalleri bulunan takımlar şu şekilde; İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan. Grubu 7 puanla lider tamamlayan Almanya'nın rakibi ise en iyi üçüncülerin belli olmasının ardından belli olacak.